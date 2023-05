Verdi Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Ganztägiger Warnstreik im Handel Von dpa | 22.05.2023, 14:40 Uhr

Im Tarifkonflikt des Groß- und Außenhandels hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. In Schleswig-Holstein richtet sich der Appell auch an die Beschäftigten im Einzelhandel. Für eine zentrale Kundgebung am Mittag in Kiel rechnet Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach mit rund 400 Teilnehmern, wie er am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte.