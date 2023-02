Logo NEO Die Rostockerin Charline Wohlan (l.) und ihre Freundin verkaufen aussortierte Lieblingsstücke beim „Stoffwechsel @ Night“. Foto: Katharina Golze up-down up-down Nachtflohmarkt in MV Ein ganz besonderer Flohmarkt: Wer nachts nach Secondhand stöbert Von Katharina Golze | 26.02.2023, 12:56 Uhr | Update vor 13 Min.

Bis 22 Uhr konnten Modebegeisterte in Warnemünde nach ausgefallenen Fundstücken stöbern. Der Nachtflohmarkt in Warnemünde ist nicht der Einzige in MV. Wer shoppt und wer verkauft da?