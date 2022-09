Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt Von dpa | 23.09.2022, 05:20 Uhr

Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er sei beim Überqueren der Straße angefahren und mehrere Meter weggeschleudert worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Es gebe Anhaltspunkte, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Die Ortsdurchfahrt war für mehr als eine Stunde voll gesperrt.