Rauch steigt aus einem Waldbrandgebiet in den Himmel. Foto: Robert Michael/dpa FOTO: Robert Michael up-down up-down Brände Funkenflug sorgt für weitere Erntebrände in Westmecklenburg Von dpa | 05.07.2022, 11:24 Uhr

In Westmecklenburg ist es zu weiteren Bränden bei der Getreideernte gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, brannten ein Gerstenfeld bei Kreien sowie Stroh auf einem abgemähten Feld bei Boizenburg (Ludwigslust-Parchim). Bei Boizenburg waren am Montag 10.000 Quadratmeter betroffen, bei Kreien rund 4000 Quadratmeter.