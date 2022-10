Till Backhaus Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Agrarminister Für Klima Hälfte der Moore bis 2040 wiedervernässen Von dpa | 06.10.2022, 16:41 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern muss nach Worten von Umweltminister Till Backhaus (SPD) fast die Hälfte aller trockengelegten Moore bis 2040 wiedervernässen, um seine Klimaziele zu erreichen. „Von den 300.000 Hektar Mooren im Land werden wir alles daran setzen, 130.000 Hektar in die Renaturierung, in die Vernässung zu geben“, sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag. Dabei gehe es nicht darum, die Flächen komplett unter Wasser zu setzen, sondern den Wasserstand so anzuheben, dass auf den heute oft landwirtschaftlich genutzten Flächen noch eine gewisse Nutzung möglich bleibe.