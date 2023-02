Die Ausbildung zum Industriemechaniker gehört in MV zu den Berufen mit der besten Bewertungen Foto: Martin Schutt up-down up-down Ranking zur Ausbildungsqualität Für diese acht Berufe in MV vergeben Azubis Top-Noten Von Udo Roll | 14.02.2023, 17:42 Uhr | Update vor 1 Std.

In einer Umfrage hat der Deutsche Gewerkschaftsbund Azubis in MV zur Ausbildungssituation in ihren Berufen befragt. Die beste Bewertung gab es für einen Job in der Industrie. Die schlechteste für zwei Berufe aus dem Gastgewerbe.