Rostock Fünfstelliger Schaden: mutmaßliche Bücher-Betrüger gestellt

Die Polizei hat in Rostock mutmaßliche Betrüger gestellt, die ihr Opfer mit vermeintlich wertvollen Büchern um einen fünfstelligen Betrag gebracht haben. Bereits 2017 habe ein 86-jähriger Rostocker Rentner von einem Mann für einen fünfstelligen Betrag Bücher gekauft in dem Glauben, diese seien wertvoll, teilte die Polizei am Freitag mit.