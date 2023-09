Protestaktion Fridays for Future demonstriert für mehr Klimaschutz Von dpa | 14.09.2023, 18:16 Uhr | Update vor 21 Min. Fridays for Future Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit Demos in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns sowie bundesweit mehr als 200 Aktionen will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future die Regierung am Freitag zu einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas drängen.