13 Jahre unschuldig im Gefängnis: Freispruch im Prozess um „Badewannen-Mord" Von dpa | 07.07.2023, 10:03 Uhr

13 Jahre lang saß ein Mann im Gefängnis. All die Jahre mit dem Wissen, dass er unschuldig ist. Nun gab ihm das Gericht im Prozess um den „Badewannen-Mord“ recht. Manfred Genditzki wurde in Kalübbe in Landkreis Altentreptow geboren.