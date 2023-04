Warum kostet eigentlich alles Geld?, fragen sich nicht nur junge Leute. Gibt es auch Events, bei denen der Eintritt frei ist? Na klar, die gibt es. Foto: dpa up-down up-down Gratis-Events von Rostock bis Parchim Freier Eintritt: Diese Feste und Live-Konzerte in MV kosten nichts Von Anja Bölck | 20.04.2023, 11:45 Uhr

Los ist immer was in Mecklenburg-Vorpommern: Konzerte, Theater, Lesungen. Doch gibt es eigentlich auch Veranstaltungen, die nichts kosten? Die man auch mal so genießen kann? Jupp! Wir haben die Gratis-Events für 2023 gesammelt.