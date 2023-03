Propellergießerei Mecklenburger Metallguss Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Forschung Fraunhofer-Institut ehrt Schiffspropellergießerei Von dpa | 15.03.2023, 15:28 Uhr

Das Rostocker Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP) hat den Hersteller von Schiffspropellern MMG (Waren) für seine Forschung geehrt. Die Mecklenburger Metallguss GmbH sei ein wichtiger Innovationstreiber bei der Entwicklung von effizienten Schiffsschrauben, teilte das Institut am Mittwoch in Rostock mit. MMG gilt als Weltmarktführer beim Guss riesiger Schiffspropeller, die weltweit und zum größten Teil auf Werften in Asien verbaut werden.