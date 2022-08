Blaulicht FOTO: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Grabow Frau sticht auf Ex-Freund ein: Haftbefehl beantragt Von dpa | 25.08.2022, 09:50 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat Haftbefehl für die 30-jährige Frau beantragt, die am Mittwoch in Grabow (Ludwigslust-Parchim) ihren Ex-Freund mit einem Messer attackiert und verletzt haben soll.Der Frau werden gefährliche Körperverletzung und versuchter schwerer Raub vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. ...