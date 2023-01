Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Frau rast gegen Baum und wird schwer verletzt Von dpa | 20.01.2023, 16:05 Uhr

Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Groß Strömkendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Wismar mitteilte, verlor die 72-Jährige am Freitagvormittag in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen einen Baum. Sie wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden, hieß es. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in ein Krankenhaus nach Lübeck. Aufgrund des Unfalls und der Aufräumarbeiten musste die Landstraße für etwa zwei Stunden vollgesperrt werden.