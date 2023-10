Verkehr Frau rammt Wagen von Ehemann wegen Geliebter Von dpa | 09.10.2023, 15:29 Uhr | Update vor 33 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wohl aus Eifersucht hat eine Autofahrerin auf der Insel Rügen den Wagen ihres Mannes gerammt und sich mit ihm eine Verfolgungsjagd geliefert. Anlass war vermutlich, dass der 51-jährige Mann mit einer anderen, etwas jüngeren Frau auf dem Beifahrersitz in seinem Wagen unterwegs war, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die wütende Autofahrerin fuhr auf dem Parkplatz eines Cafés in Neu Mukran vor den Augen von Gästen plötzlich mit ihrem Wagen von hinten auf das Auto ihres Mannes und seiner mutmaßlichen Geliebten auf.