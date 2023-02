Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Frau mit Wagen über Straße geschleudert und leicht verletzt Von dpa | 18.02.2023, 16:21 Uhr

Eine Frau ist bei Rostock mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt, ihr Wagen wurde über die Straße geschleudert und blieb an einem weiteren Baum stehen. Die 39-Jährige sei bei dem Unfall am Samstagvormittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Frau war demnach aus bisher ungeklärter Ursache auf einer Straße in Richtung Schwaan mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Sie wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf schätzungsweise 12.000 Euro.