Landkreis Rostock Frau gerät beim Baden in Not und wird aus Ostsee gerettet Von dpa | 12.07.2023, 07:31 Uhr

Badegäste haben bei Graal-Müritz (Landkreis Rostock) eine ältere Frau aus Sachsen-Anhalt aus der Ostsee gerettet. Die Patientin einer Kurklinik wurde von Mitarbeitern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Ufer gesundheitlich stabilisiert und danach in eine Klinik nach Rostock gebracht, wie ein Sprecher der DLRG am Mittwoch sagte.