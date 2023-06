Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Frau geht über Straße, wird angefahren und schwer verletzt Von dpa | 17.06.2023, 13:32 Uhr

Beim Überqueren einer Straße ist eine Frau in Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 66 Jahre alte Fahrer wollte an einer Kreuzung am Samstagmorgen links abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er die 33 Jahre alte Fußgängerin übersehen, die die Straße schon halb überquert hatte. Durch den Zusammenstoß habe sie sich unter anderem am Kopf verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Schaden am Auto beläuft sich den Angaben zufolge auf 1500 Euro.