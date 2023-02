Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Frau bei Unfall verletzt: Verursacher war alkoholisiert Von dpa | 26.02.2023, 11:32 Uhr

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Auffahrunfall bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfallverursacher, ein 20-jähriger Autofahrer, saß in der Nacht zum Sonntag alkoholisiert hinter dem Steuer, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Mit 1,99 Promille im Atem war er nach ersten Erkenntnissen auf der Bundesstraße 192 zu schnell unterwegs gewesen und dem vorausfahrenden Auto der 24-Jährigen aufgefahren.