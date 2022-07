ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Vorpommern-Rügen Frau aus Reichsbürgerszene kontrolliert: Wagen beschlagnahmt Von dpa | 12.07.2022, 11:05 Uhr

Polizisten haben bei einer Kontrolle in Vorpommern das Auto einer Frau beschlagnahmt, die der sogenannten Reichsbürgerszene zugerechnet wird. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, fuhr die 56-Jährige am Montag zum wiederholten Mal mit ihrem nicht zugelassenen und so auch nicht versicherten Auto. Als sie in Niepars (Vorpommern-Rügen) kontrolliert werden sollte, weigerte sich die Fahrerin, das Auto überhaupt zu öffnen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen geöffnet.