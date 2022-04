ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Vorpommern-Greifswald Frau attackiert: 22-Jähriger unter Vergewaltigungsverdacht Von dpa | 25.04.2022, 14:45 Uhr

Die Polizei in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung gegen einen 22-jährigen Mann. Der Tatverdächtige, der am Sonntagabend festgenommen worden war, soll eine Radfahrerin in einem Waldstück attackiert haben, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.