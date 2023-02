Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Frau an Bahnhof im Intimbereich gefilmt: Durchsuchung Von dpa | 16.02.2023, 13:49 Uhr

Die Bundespolizei in Rostock ermittelt gegen einen Mann, der eine Frau am Bahnhof im Intimbereich gefilmt haben soll. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte, wurde die Wohnung des 47 Jahre alten Rostockers bereits durchsucht und sein Handy beschlagnahmt. Dabei wurden unter anderem Datenträger beschlagnahmt, deren Auswertung noch andauert. Es wird geprüft, ob es weitere Fälle dieser Art gab.