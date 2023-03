Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Fortsetzung im Prozess um Pleite von Holzverarbeiter Von dpa | 23.03.2023, 01:02 Uhr

In Schwerin wird am Donnerstag (09.00 Uhr) der Betrugs-Prozess um die Millionen-Pleite des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets fortgesetzt. Hauptangeklagter ist der ehemalige Geschäftsführer, der zum Prozessauftakt Anfang März wie die beiden Mitangeklagten zu den Vorwürfen geschwiegen hatte. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen unter anderem Insolvenzverschleppung, Betrug, Bankrott und Steuerhinterziehung zur Last.