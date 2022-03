Durch tägliches Training lassen sich die kognitiven Fähigkeiten wieder verbessern. FOTO: dpa/Patrick Pleul Forschung in MV Diese Projekte geben Hoffnung für Demenzkranke Von Karin Koslik | 29.03.2022, 13:37 Uhr

Die Sorge davor, an einer Demenz zu erkranken, gehört zu den am meisten verbreiteten Ängsten, denn Heilung gibt es nicht. Doch es gibt vielversprechende Forschungsprojekte – auch in Mecklenburg-Vorpommern.