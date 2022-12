Wald Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Forst Forschungsprojekt zu klimastabilen Mischwäldern im Nordosten Von dpa | 15.12.2022, 13:21 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird an drei neuen Standorten an der Zukunft klimastabiler Mischwälder geforscht. Dazu wurden mit Unterstützung des Bundes bei Schwaan (Landkreis Rostock), Ruthenbeck (Ludwigslust-Parchim) und Elmenhorst (Vorpommern-Rügen) Versuchswälder angelegt, wie Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Friedrichshof bei Schwaan vor Journalisten sagte. An dem Projekt sind auch die Universitäten Rostock und Greifswald beteiligt. Dabei geht es vor allem um sogenannte Nassstandorte wie in Flussniederungen, die rund ein Viertel der Waldfläche im Nordosten ausmachen.