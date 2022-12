Windkraft Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Energie Forderung nach Umlegung der Strom-Netzengelte erneuert Von dpa | 08.12.2022, 16:23 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat erneut die Einführung unterschiedlicher Strompreiszonen ins Gespräch gebracht, sollte es bis zum Frühjahr nicht zu einer solidarischen Finanzierung der Netzentgelte kommen. „Es kann nicht sein, dass sich andere wie im Süden der Republik darauf ausruhen, dass wir die erneuerbaren Energien liefern und wir dann auch noch die höchsten Kosten haben“, sagte Meyer am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Das sei den Bürgern nicht zu erklären. Die höheren Kostenbelastungen im Norden seien einer der Hauptgründe für die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung für den erforderlichen Ausbau der Ökostrom-Produktion etwa durch Windräder.