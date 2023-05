Tierwohl-Schweinestall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down MV-Agrarminister Forderung nach mehr Geld vom Bund für Tierwohl-Maßnahmen Von dpa | 05.05.2023, 15:47 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus hat beim Umbau von Ställen für mehr Tierwohl deutlich mehr Fördergeld vom Bund gefordert. Aktuell stünden nur zehn Prozent des von einer Kommission ermittelten Förderbedarfs zur Verfügung, sagte der SPD-Politiker am Rande einer Sonder-Agrarministerkonferenz am Freitag in Berlin.