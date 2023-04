Fischerboot Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Fischerei „Förster der Meere“ wegen kleinerer Fangquoten Von dpa | 28.04.2023, 17:47 Uhr

Die wegen immer kleinerer Fangquoten unter Druck stehenden Küstenfischer in Mecklenburg-Vorpommern sollen ein neues Berufsbild bekommen. Fischereiminister Till Backhaus begrüßte am Freitag Überlegungen der Fischereigenossenschaft Wismarbucht, die Küstenfischer zu sogenannten Sea Rangern weiterzubilden. Die Genossenschaft will möglichst im Oktober mit der sechsmonatigen Fortbildung beginnen, wie Geschäftsführer Oliver Greve im NDR sagte.