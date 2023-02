Mittelstand Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Förderbank sieht Mittelstand im Nordosten stark belastet Von dpa | 01.02.2023, 18:52 Uhr

Einer Analyse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zufolge ist der Mittelstand in Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise stark durch hohe Energiekosten belastet. Mit 22 Prozent sei der Anteil der Energiekosten am Umsatz unter den kleinen und mittleren Unternehmen hierzulande besonders hoch, teilte die KfW am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Nur in Thüringen sei der Anteil mit einem Viertel noch höher.