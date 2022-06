Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Energiepolitik Flüssiggas-Terminal in Lubmin: Kanzler Scholz optimistisch Von dpa | 21.06.2022, 14:41 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich optimistisch über ein mögliches Flüssiggas-Terminal in Lubmin bei Greifswald geäußert. „Wir sind dabei zu prüfen, welche technischen Möglichkeiten genutzt werden können, zum Beispiel in Lubmin, um dort Flüssiggas anlanden zu können“, sagte Scholz nach einer auswärtigen Kabinettsberatung der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin am Dienstag, an der er teilnahm. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da zu guten Ergebnissen kommen.“