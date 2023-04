Demonstration Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Greifswald Flüchtlingsunterkunft: Abstimmung zu Bürgerentscheid Von dpa | 20.04.2023, 00:47 Uhr

Am Donnerstag (18.00 Uhr) kann die Greifswalder Bürgerschaft grünes Licht für einen Bürgerentscheid zur Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt geben. Die Entscheidungsvorlage der Verwaltung sieht eine Abstimmung am 18. Juni vor. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hatte im Vorfeld gesagt, er gehe davon aus, dass die Stadtvertreter den Bürgerentscheid beschließen.