Flüchtlingsunterkunft abgebrannt: Prozessbeginn 10.05.2023

Fast sieben Monate nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer in Groß Strömkendorf bei Wismar (Kreis Nordwestmecklenburg) beginnt am Mittwoch (11.00 Uhr) der Prozess gegen einen tatverdächtigen Feuerwehrmann am Landgericht Schwerin. Die Staatsanwaltschaft geht von einer ganzen Brandserie aus, für die der 32-Jährige verantwortlich sein soll.