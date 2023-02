Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Unterbringung Flüchtlinge: Kritik an Schwesig auch aus eigenen Reihen Von dpa | 25.02.2023, 13:52 Uhr

Im Konflikt um die Container-Unterkunft für 400 Geflüchtete im 500-Einwohner-Dorf Upahl (Nordwestmecklenburg) schlägt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heftige Kritik entgegen - auch aus den eigenen Reihen. Auf ihre Empfehlung in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, die Unterkunft in Upahl möglichst kleiner ausfallen zu lassen, reagierten die Kreistagsfraktionen von Nordwestmecklenburg, mit Ausnahme der AfD, mit einer gemeinsamen Erklärung. Darin fordern sie statt Ratschlägen per Radio-Interview mehr aktive Unterstützung. Ein Sprecher Schwesigs sagte dazu in der „Schweriner Volkszeitung“ (Samstag-Ausgabe), die Kritik sei nicht nachvollziehbar. Die Ministerpräsidentin habe bereits vor mehreren Tagen in einem Telefonat mit Landrat Tino Schomann (CDU) die Unterstützung des Landes angeboten.