Geschichte Fluchttunnel aus DDR-Zeiten bei Bauarbeiten entdeckt Von dpa | 17.06.2023, 21:54 Uhr

Ein Fluchttunnel aus DDR-Zeiten ist in Berlin bei Bauarbeiten entdeckt worden. Der Tunnel befindet sich an der Bernauer Straße und ist nur 50 Zentimeter breit und 70 Zentimeter hoch, wie die „B.Z.“ am Samstag berichtete. „Die Existenz war grundsätzlich bekannt. Geophysikalische Untersuchungen hatten die Lage allerdings wesentlich tiefer vermutet“, sagte das Landesdenkmalamt der Zeitung. Demnach wurde der Tunnel bereits Anfang Juni bei einem Neubauprojekt der Wohnungsbaugesellschaft Mitte entdeckt.