Nationaler Gedenktag Flaggen auf halbmast zum Gedenken an Terror-Opfer Von Andreas Ohler | 10.03.2023, 16:11 Uhr

Die Flaggen an Behördengebäuden in Mecklenburg-Vorpommern wehen an diesem Samstag auf halbmast. Anlass für die Trauerbeflaggung sei der Nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Freitag mit.