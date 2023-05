Fischotter bekommen Eistorte zum Weltottertag Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Rostocker Zoo Fischtorte zum Ottertag: Tiere im Nordosten weit verbreitet Von dpa | 31.05.2023, 12:40 Uhr

Zum Weltottertag an diesem Mittwoch dürfen die Tiere im Rostocker Zoo sich über besondere Kost freuen. Die vor zwei Jahren aus Schweden übergesiedelten Otter Ivan und Milas seien zu ihrem Ehrentag mit einer speziellen Fischeistorte gefüttert worden, teilte der Zoo am Mittwoch in der Hansestadt mit. Wer Otter sehen will, kann jedoch auch außerhalb des frisch renovierten Geheges in Rostock Glück haben.