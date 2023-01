Unternehmen Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down IHK-Umfrage Firmen wirtschaften nachhaltig: Auch wegen Kostendrucks Von dpa | 30.01.2023, 12:38 Uhr

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben drei Viertel aller Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit im Blick - auch aus Kostengründen. Das ergab eine Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Neubrandenburg, bei der dazu 200 Firmenchefs befragt wurden, wie Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch am Montag vor Journalisten in Neubrandenburg sagte. „Das hätten wir in der Höhe nicht erwartet“, betonte Haasch. Dazu gehörten eigene Erzeugung von Öko-Energie, energieeffizientere Produktion, aber auch die stärkere Verwendung regionaler Produkte in der Gastronomie. Die IHK vertritt rund 25.000 Firmen zwischen Greifswald, Pasewalk und Waren an der Müritz.