Blick auf Leitungen zwischen Hafen und Tanks im Grosstanklager Ölhafen Rostock (GÖR). Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Wüstneck Osten Firmen: Ohne Versorgungs- und Preisklarheit kein Ölembargo Von dpa | 04.05.2022, 10:04 Uhr

Die Wirtschaft im Osten Mecklenburg-Vorpommerns lehnt ein EU-weites Embargo für russisches Erdöl zum jetzigen Zeitpunkt ab. „Erst muss klar sein, was hat das genau für Konsequenzen für die ostdeutschen Unternehmen und wie teuer wird es“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK in Neubrandenburg, Torsten Haasch, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist die Abhängigkeit tausender Unternehmen von der Raffinerie PCK in Schwedt (Brandenburg), wo russisches Erdöl zu Kraftstoffen und anderen wichtigen Rohstoffen verarbeitet wird.