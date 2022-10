René Domke Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Steuer Finanzministerium und FDP uneinig bei Grundsteuer-Frist Von dpa | 06.10.2022, 18:20 Uhr

Das Finanzministerium gibt sich in der Diskussion um eine Verlängerung der Abgabefrist für die neue Grundsteuer zurückhaltend. „Ich gehe davon aus, dass die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder sowie der Bundesfinanzminister das Thema auf der nächsten Finanzministerkonferenz in der kommenden Woche besprechen werden“, sagte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Er wolle eine bundeseinheitliche Frist beibehalten, dem Ministerium zufolge sei eine einheitliche Frist unter anderem für Bürger mit Grundstücken in mehreren Ländern einfacher.