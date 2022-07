Für die Liebe noch zu mager FOTO: Uwe Fleischer/Dietram Kleist up-down up-down Filmkunstfest-Warm Up mit Stargast Simone von Zglinicki Defa-Klassiker „Für die Liebe noch zu mager“ im Schloss Schwerin Von Holger Kankel | 27.07.2022, 17:03 Uhr

Zum traditionellen Warm Up des Filmkunstfestes MV kommen am 25. August hochkarätige Prominente in den Innenhof des Schweriner Schlosses: die Schauspielerin Simone von Zglinicki und Regisseur Bernhard Stephan mit dem Defa-Klassiker „Für die Liebe noch zu mager“.