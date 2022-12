Eisflächen Foto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Schwerin Feuerwehr warnt vor Eisflächen: Wochen Dauerfrost nötig Von dpa | 16.12.2022, 14:56 Uhr

Eine Woche Dauerfrost reicht laut Feuerwehr nicht, um auf den Gewässern eine tragfähige Eisschicht wachsen zu lassen. Die Berufsfeuerwehr in Schwerin warnte am Freitag eindringlich vor einem Gang über die Eisflächen. Sie sollten erst dann betreten werden, wenn über Wochen Dauerfrost geherrscht habe und das Eis mindestens 15 bis 20 Zentimeter dick sei. Bis Sonntag ist noch Dauerfrost in Mecklenburg-Vorpommern vorhergesagt. Ab Montag soll es dann Plusgrade geben.