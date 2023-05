Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Feuer zerstört Wohnhaus von fünfköpfiger Familie Von dpa | 11.05.2023, 08:25 Uhr

Bei einem Brand in Philippshof bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) hat eine Familie mit drei Kindern ihr Wohnhaus verloren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagt. Das Feuer war am Mittwochabend an der Veranda des Einfamilienhauses ausgebrochen und habe schnell auf die Wohnräume übergegriffen. Die 40 Jahre alte Frau, ihr 39-jähriger Mann und die Kinder konnten rechtzeitig fliehen.