Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Feuer zerstört Reihenhausanlage: Menschen fliehen bei Frost Von dpa | 18.12.2022, 18:47 Uhr

Ein Brand hat am Sonntag mehrere Familien in Groß Bützin bei Teterow (Landkreis Rostock) in die Flucht getrieben. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach das Feuer gegen Mittag im Dachstuhl der Reihenhaussiedlung aus. Der Strom war plötzlich ausgefallen, so dass Bewohner den Schwelbrand bemerkten.