Ludwigslust-Parchim Feuer zerstört Carport und Autos: Verdacht auf Brandstiftung Von dpa | 19.02.2023, 12:09 Uhr

Ein Carport und zwei Autos sind bei Weitendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem Feuer zerstört worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Zeugen hatten am Samstagabend einen Knall gehört und dann die Flammen bemerkt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Erste eigene Löschversuche blieben erfolglos. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war der Carport bereits in Vollbrand. Auch zwei darunter abgestellte Wagen wurden durch die Flammen völlig zerstört. Ein Übergreifen auf umstehende Häuser konnten die Feuerwehrleute verhindern. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro.