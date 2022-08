PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Vorpommern-Greifswald Feuer in Wald auf Usedom gelegt: Brand schnell gelöscht Von dpa | 03.08.2022, 08:24 Uhr

Unbekannte haben im Küstenwald auf der Insel Usedom einen Waldbrand verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, brannte am Dienstagabend ein junger Kiefernwald im Dünenbereich an der Ostsee bei Zempin (Vorpommern-Greifswald). Mehrere Feuerwehren konnten das Feuer löschen, bevor die Flammen den Hochwald erreichten, durch den auch Radwege verlaufen. Der zuständige Förster schätzte, dass auf rund 1000 Quadratmetern Kiefern und Unterholz verbrannten und gab den Sachschaden mit rund 20.000 Euro an.