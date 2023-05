Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Feuer in Ludwigslust: Polizei geht von Brandstiftung aus Von dpa | 23.05.2023, 15:32 Uhr

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigslust mit 500.000 Euro Schaden am Wochenende ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Das teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstag mit. Eine technische Ursache scheide aus. Ein Brandgutachter habe den Brandort am Dienstagvormittag untersucht.