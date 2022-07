PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Ludwigslust-Parchim Feuer in 14 Meter hohem Getreidesilo in Herzberg Von dpa | 05.07.2022, 18:59 Uhr

In Herzberg bei Parchim ist am Dienstag ein Silo einer Trocknungsanlage für Getreide in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher sagte, sollen sich in dem 14 Meter hohen Behälter etwa 30 Tonnen Korn befunden haben. Feuerwehrleute konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen, doch der Silo müsse weiterhin gekühlt werden. Die Brandursache sei noch unklar.