Feuer im Klinikum Ludwigslust: Verdacht auf Brandstiftung Von dpa | 08.10.2022, 21:30 Uhr

Im Klinikum „Helene von Bülow“ in Ludwigslust ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. 25 Patienten mussten evakuiert werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sie nahm Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der schweren Brandstiftung auf. Die Patienten blieben den Angaben nach alle unverletzt, ein Feuerwehrmann zog sich aber eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.