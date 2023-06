Feuerwehr Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Feuer beim Heuballenpressen: Schaden mehr als 40.000 Euro Von dpa | 13.06.2023, 09:24 Uhr

Bei der Heuernte ist im Landkreis Rostock eine Heuballenpresse in Brand geraten und zerstört worden. Der Schaden bei dem Feuer am Montag unweit von Langhagen bei Güstrow wird auf mehr als 40.000 Euro geschätzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dem 64 Jahre alten Traktoristen gelang es noch, Traktor und Presse an den Feldrand zu fahren und abzukoppeln. Drei Feuerwehren löschten den Brand, bei dem aber auch der Traktor etwas beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Erst vor wenigen Tagen war auf ähnliche Weise bei Plau (Ludwigslust-Parchim) ebenfalls eine Heuballenpresse abgebrannt.