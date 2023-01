Fettes Brot Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Fettes Brot dachte oft: „Oder wir lösen uns einfach auf!“ Von dpa | 25.01.2023, 16:42 Uhr

Die Band Fettes Brot („Jein“, „Schwule Mädchen“) hat schon lange vor Bekanntgabe der anstehenden Trennung immer wieder zumindest in Scherzen mit dem Ausstieg kokettiert. „Immer, wenn wir nicht weiterwussten, haben wir gesagt: „Oder wir lösen uns einfach auf!““, erzählte Boris Lauterbach (König Boris) dem Hamburg-Teil in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Die Idee spielte in Scherzen schon vor 15 Jahren eine Rolle.“