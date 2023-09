Festspiele MV Klassikfestival endet zwischen Hoffnung und Sorge, finanzieller Not und Aufbruch Von Christoph Forsthoff | 18.09.2023, 14:27 Uhr Das NDR Elbphilharmonie Orchester und Pianistin Anna Vinnitskaya beim Abschlusskonzert der Festspiele MV in Wismar Foto: Festspiele MV/Oliver Borchert up-down up-down

Nach 132 Veranstaltungen an 84 verschiedenen Spielstätten beendete das Klassikfestival am Sonntag in Wismar eine durchwachsene Saison. Wer Konzerte miterlebte, war wie immer begeistert – doch unterm Strich ging die Besucherzahl um gut ein Fünftel zurück. Eine Suche nach Gründen.